La Farmacia San Caloiru Picciulu di Naro è orgogliosa di annunciare il suo impegno nella difesa dei diritti e del benessere dei cittadini, attraverso la sua partecipazione attiva alla campagna contro la violenza sulle donne 1522. Questa iniziativa sociale, volta a proteggere le donne vittime di violenza intra ed extra familiare, diventa ancora più tangibile grazie alla distribuzione di shopper personalizzati.

Al centro di questa iniziativa c’è il numero di pubblica utilità 1522, attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità. Questo servizio, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e accessibile gratuitamente da tutto il territorio nazionale, fornisce sostegno e assistenza a donne in situazioni di pericolo, inclusi i casi di stalking. È un punto di riferimento vitale per chiunque si trovi in una situazione di vulnerabilità.

La Farmacia San Caloiru Picciulu di Naro, oltre a sostenere l’Associazione Differenza Donna finanziariamente, si impegna ulteriormente distribuendo shopper personalizzati che promuovono la campagna contro la violenza sulle donne 1522. Questi shopper non solo fungono da strumento pratico per gli acquisti, ma rappresentano anche un mezzo per diffondere consapevolezza e solidarietà verso le vittime di violenza.

A guidare il 1522 c’è l’Associazione Differenza Donna, un’organizzazione di grande portata che ha accolto oltre 45.000 donne e 85.000 bambini in fuga dalla violenza. Grazie al loro impegno costante, i centri antiviolenza diventano luoghi di accoglienza e supporto per chi ne ha bisogno, offrendo una rete di sicurezza e solidarietà.

Unendo le forze con l’Associazione Differenza Donna e il numero 1522, la Farmacia San Caloirio Picciulu di Naro si impegna a sensibilizzare ulteriormente sul grave fenomeno della violenza sulle donne e a offrire un servizio unico nel supporto alle vittime. Questo è un passo concreto verso la creazione di una società più giusta, equa e sicura per tutti.