Determina dirigenziale del Comune di Campobello di Licata.

Deciso il riaccertamento onorario dei residui in entrata e le spese in conto capitale, relativi al rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario.

Deliberato anche il riaccertamento onorario dei residui attivi e passivi in entrata e le spese in conto capitale, inerenti al rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario.

Giovanni Blanda