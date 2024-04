E’ il caso di gridare urbi et orbi “”Non c’e’ più religione””. Furto sacrilego in chiesa a Campobello di Licata. Nel mirino di un ignoto balordo (o ignoti) ) la Chiesa Madre “”San Giovanni Battista””. Il malavitoso è entrato furtivamente in chiesa e ha portato via le offerte dei fedeli. Il furto sarebbe avvenuto in pieno giorno. Ad accorgersi del fattaccio è stato il sacerdote. La cassetta delle offerte, infatti, era vuota. Il presbitero ha informato i carabinieri e ha presentato regolare denuncia. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per individuare il ladruncolo e la dinamica dell’accadimento. La Chiesa Madre è dotata di videocamere e grazie alle quali i carabinieri potranno, probabilmente, scoprire l’identità dell’autore furto. In precedenza, nel piazzale della Chiesa San Giuseppe, era stato rubato un defibrillatore; mesi prima, all’interno della stessa chiesa, furono trafugati oggetti religiosi preziosi.

Giovanni Blanda