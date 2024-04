La reliquia con il sangue di San Giovanni Paolo II arriva a Campobello di Licata. Stasera (domenica), nella Chiesa Madre, alle ore 18,30, sarà accolta e presentata ai fedeli durante la celebrazione eucaristica.

Una delegazione dell’Unità pastorale ““Maria Madre della Chiesa”” – che comprende la Chiesa Madre “San Giovanni Battista”, la chiesa della Beata Maria Vergine dei Lourdes e la chiesa della Beata Maria Vergine dell’Immacolata Concezione -, è stata a Roma, pochi mesi addietro, per ricevere la reliquia dalle mani di un cardinale polacco. “Amata comunità – è quanto ha illustrato il “”moderatore”” dell’Unità pastorale campobellese, padre Davide Burgio – è un giorno speciale per tutti noi. Il Cardinale Dziwis, segretario personale di San Giovanni Paolo II, dona alla nostra Unità Pastorale, una reliquia (il sangue) dell’amato San Giovanni Paolo II. Siamo stati a Roma, alla “”Casa Polacca””, per ricevere questo dono di Grazia””.

Giovanni Blanda