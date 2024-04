Ordinanza comunale sulla viabilità a Campobello di Licata, dal 19 al 21 aprile, in occasione dello svolgimento della Sagra “Mpanata e Mpurnato”.

E’ stato disposto il divieto di transito e di sosta, dalle ore 7 alle ore 0,30 – ad eccezione delle Forze di polizia ed i mezzi di soccorso pubblico -, nella centrale Piazza XX Settembre e Sagrato “” Papa Giovanni Paolo Secondo” nonche’ nelle vie Umberto, Regina Margherita, Roma, Barone La Lomia, Vittorio Veneto e Napoli.

Stessi divieti, dalle ore 8 alle ore 14, nel giorno 21 aprile – sempre escluse le Forze di polizia e mezzi di soccorso – , per la partenza e l’ arrivo delle auto d’epoca, che stazioneranno nel piazzale dell’autoparco vicino allo stadio comunale “” Tre Torri – Lillo Smiraglia””.

Provvedimento emanato per la sicurezza e l’incolumita’ pubblica.

Giovanni Blanda