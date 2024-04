La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un operaio ammalatosi perché ha lavorato nel polo petrolchimico di Siracusa con la mansione di montatore ed è stato esposto alle fibre e polveri di amianto. La Cassazione ha disposto un nuovo giudizio in Corte di Appello di Catania riguardo il caso di Salvatore Patania, che per 14 anni ha lavorato al Polo Petrolchimico Enichem di Priolo Gargallo, nel Siracusano, con la mansione di operaio montatore. Nello svolgimento delle sue mansioni lavorative è stato esposto alle fibre e polveri di amianto, ma non era consapevole dei rischi.