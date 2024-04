I beneficiari sono: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Fondazioni del Terzo Settore che risultino iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Queste le aree di intervento:

i progetti dovranno perseguire fini di interesse generale nei seguenti ambiti: porre fine ad ogni forma di povertà; promuovere un’agricoltura sostenibile; salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti;

raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze; ridurre le ineguaglianze e rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

L’importo massimo è di 60.000 per ogni progetto.

Giovanni Blanda