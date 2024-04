Cinque le persone a bordo di una Reanult Clio, una donna di Realmonte e quattro ragazzine, tutte minorenni, precipitate da un’altezza di oltre sei metri nella sottostante strada. Ignote al momento le cause dell’incidente autonomo. Una di loro è rimasta ferita ma non in maniera grave, le altre solo piccole escoriazioni. Sul posto in attesa dei soccorsi alcuni passanti si sono fermati per dare aiuto alle malcapitate, in un secondo momento sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno tirato l’auto rimasta incastra nel guardrail e gli operatori del 118 che hanno trasferito la ragazza in ospedale per le cure necessarie.