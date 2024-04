La mamma di una piccola paziente ha aggredito una dottoressa in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Di Cristina a Palermo. Per cause in corso di accertamento la donna ha iniziato a inveire contro il medico in servizio all’ospedale dei Bambini.

Sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma. Sono in corso indagini per stabilire se la donna sia passibile di denuncia per interruzione di pubblico servizio.