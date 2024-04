I Carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia hanno denunciato un imprenditore di 55 anni, titolare di un pub in Ortigia, per somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni e hanno contestato violazioni amministrative per circa 2.500 euro.

Nell’ambito dei controlli alle attività commerciali e di ristorazione, i militari, con il supporto di personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale e dalla Polizia Municipale di Siracusa, hanno effettuato un controllo presso un pub nell’isola di Ortigia.

Gli accertamenti hanno permesso di riscontrare la somministrazione di alcolici ad un minore, nonché la mancata predisposizione del piano HCCP per il controllo della salubrità degli alimenti e la salute del consumatore finale, oltre all’occupazione di una parte della sede stradale senza autorizzazione.

A seguito delle violazioni accertate il titolare del locale è stato denunciato all’Autorità giudiziaria aretusea e sono state contestate sanzioni amministrative per circa 2.500 euro.