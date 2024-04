Spiacevole disavventura per un residente del centro di Agrigento al momento di fare rientro a casa. Lo scrive il quotidiano “La Sicilia”. L’uomo, alla guida della sua auto, si è trovato imbottigliato lungo via Atenea con la strada “occupata” da un gruppo di ragazzi. Il fatto è accaduto sabato notte.

L’automobilista, probabilmente per guadagnarsi la via, ha così suonato il clacson per far spostare i giovani che però non avrebbero “gradito”.

Poco dopo, infatti, gli stessi si sarebbero scagliati contro il veicolo dell’uomo prendendolo a calci e pugni. Le forze dell’ordine, presenti in via Atenea, sono immediatamente intervenute ma al loro arrivo la comitiva di giovani si è dileguata. L’auto ha riportato danni.