Danneggiata l’auto di una donna, una casalinga di 53 anni a Fontanelle. La donna nel momento di prendere l’auto posteggiata sotto casa ha trovato in frantumi gli specchietti retrovisori. Un vero e proprio danneggiamento mirato visto che le altre auto in zona erano intatte. La donna ha formalizzato denuncia alla polizia di Agrigento che ha avviato le indagini per risalire all’autore o agli autori del raid vandalico.