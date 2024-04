Il massiccio dispositivo di forze dell’ordine, che comunque ha garantito un elevato standard di sicurezza agli avventori, ha dovuto fronteggiare diverse situazioni. Tra queste anche un principio di rissa avvenuto nella zona di Porta di Ponte dove, in seguito ad una segnalazione, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Un trentenne di Raffadali, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in stato di agitazione. Una successiva perquisizione ha permesso di rinvenire in suo possesso un’arma da taglio. Per questo motivo l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla procura di Agrigento per l’ipotesi di reato di porto di armi e oggetti atti ad offendere.