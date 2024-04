Viaggiava a bordo di un furgone con un panetto di cocaina di 413 grammi. Un operaio di 39 anni di Casteltermini è stato arrestato dai carabinieri, alle porte di Favara, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai militari della Compagnia di Cammarata e della stazione di Casteltermini. I carabinieri hanno notato movimenti sospetti dell’uomo che, a bordo di un furgone successivamente accertato non essere di sua proprietà, si dirigeva fuori paese in direzione di Agrigento.

L’uomo è stato quindi fermato e controllato alle porte di Favara. Al termine della perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno trovato l’uomo in possesso di un panetto di cocaina dal peso di 413 grammi, sottoposto a sequestro. Il gip del tribunale di Agrigento ha convalidato il provvedimento e ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico.