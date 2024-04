Disavventura per un turista ottantenne americano uscito da un locale in piazza Sant’Oliva a Palermo. La racconta il giornale La Repubblica edizione di Palermo. L’anziano originario del New Jersey, stava recandosi al ristorante “Casa Macè”, me entrando è inciampato a causa del marciapiede dissestato dalle radici di un albero. Una caduta che gli è costata la frattura di uno zigomo. A chiamare i soccorsi mentre si trovava sanguinante sul marciapiedi è stata la gente intorno a lui.

I problemi di piazza Sant’Oliva

“Piazza Sant’Oliva è da anni un luogo dimenticato da Dio – spiega Cecilia Ganci titolare del ristorante – camminare è come giocare a Risiko, poiché ogni tre passi c’è il rischio di mettere un piede in fallo e cadere tra buche e avvallamenti. Ieri sera ho assistito alla caduta di questo mio cliente che era in compagnia della moglie – prosegue la titolare del ristorante -. Dopo avere perso l’equilibrio, ha battuto la faccia a terra provocandosi una brutta ferita al volto. Perdeva molto sangue e ci siamo preoccupati tantissimo. Ho più volte mandato segnalazioni al Comune per chiedere una rivalutazione della piazza, oltretutto carente di illuminazione (ci sono diversi punti luce spenti a causa di ripetuti guasti), ma le mie mail non hanno mai sortito alcun effetto”. L’anziano, soccorso dal 118, si trova sotto osservazione al Policlinico.