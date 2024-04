Trova su una panchina un iPhone, soldi in contanti e documenti e li riconsegna al proprietario che li aveva smarriti. È il nobile gesto di un commerciante di Agrigento, Gianni Dalli Cardillo, titolare di un bar all’ingresso di via Atenea. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Un giovane immigrato aveva dimenticato sulla panchina il cellulare, dal valore di circa cinquecento euro, con alcuni soldi in contanti e i documenti nascosti nella custodia. Il titolare del bar stava per recarsi in Questura per consegnare gli oggetti alla polizia quando il ragazzo, visibilmente preoccupato, si è ripresentato davanti la sua attività. Una storia a lieto fine.