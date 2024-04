” La disabilita’, l’inclusione e il domani… Sostenere e’ un dovere! “” e’ il tema del convegno in programma a Campobello di Licata, venerdì 12 aprile, alle ore 17,30, presso la ex balera sita in via Luigi Giglia. Ad organizzare l’incontro e’ la Democrazia Cristiana.

Il programma: saluti di Carmelo Zirafi, commissario cittadino. Vito Terrana, coordinatore del collegio di Licata, moderera’ i lavori.

Interventi di Toto’ Cuffaro, segretario nazionale della Dc;

avvocato Antonietta Vita, segretario Dc provincia Agrigento; onorevole Carmelo Pace, deputato capogruppo Dc all’Ars Sicilia; onorevole Nuccia Albano, assessore regionale alla Famiglia, Pari opportunita’ e Lavoro.

Giovanni Blanda