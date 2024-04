Tragedia in un appartamento di via Ciuffia, a Caltagirone, in provincia di Catania. Lo scoppio di una pentola a pressione ha causato la morte di una donna pakistana, madre di 8 figli. E’ accaduto poco dopo le 9 del mattino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Caltagirone. Indagini sono in corso.