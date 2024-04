“L’amministrazione comunale parteciperà alla manifestazione spontanea proclamata per sabato 13 a Favara. Lo farà perché è necessario in questo momento, che tutta la comunità sia unita, al di là di qualunque steccato, per rivendicare un diritto sacrosanto come quello all’acqua.

La voce della nostra comunità giunga forte al governo Schifani e all’assessore Roberto Di Mauro in primis, e si aggiunga a quella di tutte quelle che si stanno oggi scontrando con una crisi idrica regionale senza precedenti.

Dal canto nostro, già da mesi interloquiamo con Aica e con le istituzioni del territorio per predisporre iniziative che possano consentire di ridurre i disagi per la città in una fase di emergenza per l’intera provincia e la Sicilia tutta.

Tra queste possiamo già annunciarvi che, grazie ad uno studio geologico da noi richiesto, sono state individuate alcune nuove fonti idriche che potrebbero essere sfruttate in breve tempo.

Stiamo attendendo il risultato delle analisi sulla potabilità e poi si potrà provvedere ad attivare gli interventi necessari per il recupero di questo liquido e di altre risorse che esistono nella nostra città e che oggi vanno disperse. Nessuna strada rimarrà intentata”.

Lo dichiara il sindaco di Favara Antonio Palumbo.