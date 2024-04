“Mi ricandido, ancora una volta, con una lista civica, per essere libera da ogni tipo di condizionamento, come liberi saranno gli uomini e le donne che comporranno la mia lista. Mi ricandido e chiedo il vostro sostegno perchè vi ho dimostrato di essere senza padroni e di avere la schiena dritta”. Con queste parole l’uscente sindaco di Naro, Maria Grazia Elena Brandara, con un breve video diffuso sui social, ha ufficializzato la propria ricandidatura a Sindaco di Naro. Eletta nel 2019 con la lista civica “Brandara Sindaco per Naro” ha scelto di riaffidarsi a una lista civica per correre alle amministrative 2024. A ufficializzare la sua candidatura è stato anche Roberto Barberi.