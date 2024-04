Un paziente di 32 anni ricoverato nel reparto di chirurgia plastica dell’ospedale Policlinico ha aggredito e picchiato un medico di turno provocandogli una ferita guaribile in 15 giorni. Il paziente ricoverato dopo una grave ferita che si è procurata nel corso di un incidente stradale ha più volte aggredito i medici non solo verbalmente. Ha anche aggredito la moglie. Dopo avere picchiato il medico era stato dimesso ed era stata decisa la degenza assistita a casa. Ma il paziente si è ripresentato al pronto soccorso con la mano di nuovo gonfia. Ieri per tre volte sono stati chiamati gli agenti della polizia per il comportamento molto grave del paziente. Il ricovero del paziente rissoso sta creando non pochi problemi anche agli altri pazienti che in un momento di profondo malessere devono subire le intemperanze del giovane ferito.