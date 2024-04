Sono accusati di aver forzato una finestra delle Terme di Sciacca, struttura ormai chiusa da diversi anni, e aver rubato due grandi lampadari in ferro e vetro. In due finiscono a processo per le ipotesi di reato di furto e danneggiamento. Entrambi gli imputati, difesi dagli avvocati Giovanni Forte e Mauro Tirnetta, sono di Sciacca.

La vicenda risale al 2022. Ai due saccensi viene contestato il furto di due lampadari e il danneggiamento della struttura.