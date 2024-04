Sabato prossimo si svolgerà la manifestazione con i bimbi speciali con Motorlife ed Enduro Menfi. Il luogo è fissato nel piazzale antistante al centro in vicolo Mandorlo.

“È manifestazione che facciamo da diversi anni in collaborazione con la Motorlife che si occupa di fare questi tipi di iniziative anche negli ospedali di tutta la Sicilia” dicono assieme il referente motorlife Rosario Farruggia ed il presidente di Enduro Menfi Vincenzo Piscopo. “Sabato, come ogni anno, avranno modo di mettersi con noi sulle moto che per loro significa molto in senso di libertà”.

Per l’occasione l’associazione Enduro Menfi, in collaborazione con gli sponsor locali regalerà alla Motorlyfe 8 caschi.