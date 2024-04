Una violenta rissa è scoppiata nella serata di mercoledì tra via Atenea e via Cesare Battisti, nel centro di Agrigento. A fronteggiarsi, per motivi ignoti, sono stati almeno quattro immigrati. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

I protagonisti, “armati” di bottiglie e bidoni della spazzatura, si sono picchiati prima di dileguarsi. Sul selciato i “segni” della battaglia. Ad evitare il peggio è stato l’intervento di una Volante della polizia. Secondo una prima ricostruzione ad innescare la rissa sarebbe stato un alterco tra due giovani nordafricani.