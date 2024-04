È stata una prima domenica del mese di Aprile da record alla Valle dei Templi con un afflusso straordinario di visitatori, che hanno superato quota 10.500 presenze in una sola giornata. Un’esplosione di interesse che ha fatto registrare un vero e proprio boom turistico.

“Questo risultato straordinario riflette il lavoro costante e l’impegno profuso nella promozione e nella gestione della Valle dei Templi. Grazie ad una visione lungimirante il sito archeologico continua a crescere in popolarità e ad attirare sempre più visitatori da tutto il mondo. L’entusiasmo dei turisti è testimone dell’importanza e della bellezza della Valle dei Templi, patrimonio UNESCO.Lo straordinario afflusso conferma anche l’apprezzamento dei visitatori per il progetto di valorizzazione del Tempio di Zeus e la musealizzazione del maestoso Telamone rimesso in piedi.”

Il Direttore Roberto Sciarratta, ha espresso grande soddisfazione per questo risultato, evidenziando il successo delle politiche di promozione e valorizzazione del sito archeologico portate avanti in sinergia con l’Assessore regionale ai Beni culturali e Identità Siciliana, Francesco Paolo Scarpinato.