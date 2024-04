Il Questore di Agrigento ha emesso un decreto di sospensione della licenza, ex art. 100 TULPS, per quindici giorni, nei confronti del titolare di una discoteca della provincia.Il provvedimento è stato adottato a seguito dei controlli eseguiti tra il 9 ed il 10 marzo 2024, dal personale della Squadra Amministrativa della Questura. Gli agenti di Pubblica Sicurezza, durante i controlli, hanno rinvenuto due coltelli in possesso di due giovani subito identificati. Nella medesima serata, altri due ragazzi minorenni sono stati rintracciati ed identificati a seguito di un’aggressione, avvenuta all’interno del locale, nei confronti di un coetaneo che, a causa delle percosse subite, ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari, che lo hanno giudicato guaribile con una prognosi di 27 giorni. Il Questure ha, pertanto, ritenuto opportuno e necessario intervenire in favore dell’ordine e della sicurezza pubblica con la temporanea sospensione dell’attività, con l’obiettivo di scongiurare ulteriori turbative della sicurezza dei cittadini.