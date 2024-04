Un anno e sei mesi di reclusione per aver impedito alla moglie di utilizzare l’acqua per lavarsi e guardare la televisione per non sprecare corrente. Lo ha disposto il tribunale di Sciacca che ha condannato un 65enne di Ribera. L’uomo era finito a processo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

La vicenda risale al 2017. Secondo l’impianto accusatorio, l’imputato avrebbe impedito alla moglie di consumare acqua e guardare la televisione in quanto non concorreva al bilancio familiare. La donna, che in una occasione sarebbe stata anche minacciata e aggredita, si è costituita parte civile e adesso verrà anche risarcita.