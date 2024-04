Bonus fino a 1.049 euro (in alcuni casi anche più alto) per i genitori che sostengono le spese dei figli è un sostegno economico importante per fronteggiare i costi sempre crescenti legati all’essere genitori. Questo bonus viene riconosciuto annualmente in sede dichiarazione dei redditi e si aggiunge ad altri benefici già esistenti come l’assegno unico, l’assegno di maternità dei comuni e il bonus asilo nido. Per alti ragguagli rivolgersi al Comune di Campobello di Licata.

Giovanni Blanda