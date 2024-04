Il giudice monocratico di Siracusa ha assolto un uomo finito sotto processo per l’incendio di un chiosco per la vendita di panini in via Piazza Armerina, a due passi da viale Scala Greca. La vicenda risale al maggio del 2017 quando l’attività commerciale andò in fiamme e dalle indagini coordinate dai magistrati della Procura di Siracusa venne fuori che il rogo era di matrice dolosa.

I sospetti sull’imputato

I sospetti da parte degli inquirenti si posarono sull’imputato, difeso dall’avvocato Junio Celesti, che venne prima iscritto nel registro degli indagati per poi essere rinviato a processo. Secondo la tesi dell’accusa, l’uomo avrebbe avuto dei contrasti con i proprietari della panineria ed al centro di questa disputa ci sarebbero stati degli scontri di carattere commerciale

La sentenza

A quanto pare, l’imputato sarebbe stato un fornitore ma la tesi degli inquirenti è stata contestata dalla difesa. Ne è nato un procedimento giudiziario che si è concluso in primo grado in favore dell’imputato, assolto per insufficienza di prove.