I Carabinieri della Tenenza di Favara, hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza emessa dall’ufficio di Sorveglianza del tribunale di Agrigento,un uomo di 45 anni, disoccupato del luogo, perché ha ripetutamente violato le prescrizioni della detenzione domiciliare a cui era sottoposto. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato portato in carcere, al “Pasquale Di Lorenzo” di contrada Petrusa per scontare la pena.