È stato un weekend “movimentato” quello appena trascorso ad Agrigento. Sono due le risse che si sono verificate nei pressi dei locali della movida tra il centro cittadino e il quartiere balneare di San Leone. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Il primo episodio è avvenuto in via Porcello, traversa della più nota via Atenea. Protagonisti della zuffa un gruppo di giovani. Dalle parole si è passati in breve tempo ai fatti. Le forze dell’ordine, dopo la segnalazione, sono giunte sul posto ma dei contendenti nessuna traccia.

Il secondo episodio è avvenuto, invece, lungo il viale delle Dune a San Leone. Due gruppi di ragazzi, per futili motivi, si sono affrontati anche con l’utilizzo di bottiglie. In questo caso è stato provvidenziale l’intervento di alcuni passanti che hanno riportato la calma.