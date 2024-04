Scontro tra un autotreno ed un Suv a Licata all’altezza della curva di Poggio di Guardia. Non si conoscono le cause del sinistro stradale, pare che dopo l’impatto, il Suv si sarebbe ribaltato. Sul posto lanciato l’allarme i Carabinieri della Compagnia di Licata che si stanno occupando della dinamica dell’incidente.Il bilancio è di un ferito, per fortuna non versa in pericolo di vita ed è stato trasferito in ospedale per le cure necessarie. Traffico rallentato tra Gela e Licata.