Un 43enne di Licata è stato denunciato dagli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per aver violato il provvedimento di libertà vigilata a cui era sottoposto. L’uomo si trovava a bordo dell’auto, in compagnia con un 44enne, che negli scorsi giorni ha forzato un posto di blocco dando vita ad un inseguimento con la polizia.

Dal finestrino del veicolo sono stati lanciato due panetti di hashish, dal peso di quasi 200 grammi. Il 44enne è stato subito fermato e arrestato mentre il 43enne era riuscito inizialmente a fuggire. I poliziotti, dopo aver analizzato i filmati delle telecamere, sono riusciti a identificarlo e rintracciarlo.