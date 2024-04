Stava scontando un residuo di pena ai domiciliari ma a margine di un controllo viene sorpreso con un grammo di hashish e un allaccio abusivo alla rete elettrica. Il magistrato di sorveglianza Walter Carlisi ha disposto la revoca della detenzione domiciliare nei confronti di un uomo di 37 anni, di Cattolica Eraclea. Per l’uomo, salvo una differente decisione del tribunale nei prossimi giorni, si sono aperte le porte del carcere.

All’uomo, appena un mese fa, era stato concesso di scontare la pena residua di nove mesi per falso ed evasione ai domiciliari. I carabinieri hanno proceduto ad un controllo in casa dopo aver fermato un uomo nelle adiacenze. Nell’abitazione del 37enne è stato rinvenuto un grammo di hashish, detenuto per uso personale, ma soprattutto è stato scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica. Per questo motivo è scattato un nuovo provvedimento per furto aggravato.