Tre anni e quattro mesi di reclusione per aver prima venduto cocaina ad una giovane e subito dopo averla minacciata telefonicamente per ottenere il pagamento di poco più di 100 euro. Il tribunale di Sciacca ha disposto la condanna nei confronti di una donna di 41 anni, di Montevago.

La vicenda risale al 2022. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe ceduto cocaina per poi minacciare al telefono l’acquirente per ottenere il pagamento di 130 euro. La giovane, che pagò 50 euro, denunciò tutto ai carabinieri. Il giudice ha disposto la sospensione dei termini di durata della misura cautelare in attesa delle motivazioni della sentenza.