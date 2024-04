E’ in programma per il prossimo 23 aprile alle ore 17 in Piazza Pirandello ai piedi del Comune di Agrigento una manifestazione pubblica organizzata dall’associazione civica “Agrigento in comune”. Dopo il terremoto all’interno del palazzo di Città con l’arresto di Gaetano Di Giovanni, capo gabinetto del sindaco e comandante della Polizia Municipale, i cittadini chiedono all’amministrazione trasparenza e legalità e pongono tre quesiti al Sindaco: “-Cosa significa per Lei impegnarsi per l’affermazione della legalità e della trasparenza dell’azione amministrativa posta in essere nel corso del suo mandato?· Quali attività e provvedimenti sono stati messi in atto durante la sua amministrazione per promuovere una cultura della legalità? · Quali ostacoli ha incontrato e quali situazioni hanno favorito il suo operato su questo versante?”