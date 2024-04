Domenica 21 aprile e’ il ” clou”, a Campobello di Licata, della sagra “mpurnatu e mpanata”.

Alle ore 9, raduno di macchine d’epoca nella zona del campo sportivo, a cura del Club dello Scorpione

Alle ore 11, corteo folkloristico con partenza dalla Piazza Tien An Men

Seguiranno, alle ore 12, animazione per bambini con “Ohana”, con la presenza di “Bing e Sula” , degustazione e vendita del “Piatto Sagra”, esibizione di un gruppo folk in Piazza XX Settembre e un momento musicale con “Gianvito e il Maestro.”

In serata: alle ore 16, premiazione del concorso “Migliore mpurnatu e mpanata” , con consegna dei riconoscimenti

Alle ore 18, “Barilla Masterclass”, show cooking a quattro mani, con gli chef Salvatore Bella e Leonardo Massaro

A seguire, alle ore 19, degustazione e vendita del “Piatto Sagra , spettacolo teatrale a cura del Gruppo folkloristico “Carro di Tespi” in “A manna e a virrina” (20,30) e, alle ore 22, concerto finale di “Radio Raptus. Tributo a Ligabue”.

Il Comune, con ordinanza commissariale, ordina a tutti gli esercizi e attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche di vetro il divieto di vendita e somministrazione di alcol ed altre bevande in contenitori di vetro e lattine valida sino al 21 aprile, dalle ore 17 alle ore 1.

L’Autorita’ di pubblica sicurezza puo’ sospendere lo svolgimento della Sagra, qualora sussistano rischi di disordini.

Le Forze dell’ordine sono incaricate di eseguire la disposizione del commissario straordinario.

Ordinanza comunale sulla viabilita’ a Campobello di Licata, valida fino al 21 aprile, in occasione dello svolgimento della Sagra “Mpanata e Mpurnato” (impasto tipico e pasta a forno).

E’ stato disposto il divieto di transito e di sosta, dalle ore 7 alle ore 0,30 – ad eccezione delle Forze di polizia e mezzi di soccorso pubblico -, nella centrale Piazza XX Settembre e Sagrato “” Papa Giovanni Paolo Secondo” nonche’ nelle vie Umberto, Regina Margherita, Roma, Barone La Lomia, Vittorio Veneto e Napoli.

Stessi divieti, dalle ore 8 alle ore 14, nel giorno 21 aprile – sempre salvo le Forze di polizia e mezzi di soccorso – , per la partenza e l’ arrivo delle auto d’epoca, che stazioneranno nel piazzale dell’autoparco vicino allo stadio comunale “” Tre Torri – Lillo Smiraglia””.

Ordinanza per la sicurezza e l’incolumita’ pubblica.

Giovanni Blanda