SIAMO ESTERREFATTI DALLE DICHIARAZIONI PUBBLICHE ESPRESSE DA MAURIZIO LANDINI SEGRETARIO GENERALE DELLA CGIL CHE OFFENDONO IL NOSTRO LAVORO

Dichiarazione di Antonino ALLETTO

Le dichiarazioni del Segretario Generale della CGIL ci lasciano esterrefatti, appaiono davvero fuori da qualsiasi contesto. Landini dovrebbe sapere che chi da l’ordine nelle cariche, e che riescono a gestire migliaia di manifestanti, sono dei funzionari di Polizia, Poliziotti laureati in giurisprudenza e che hanno fatto un corso complesso che prevede anche il comando nei servizi di ordine pubblico e soprattutto al gestione delle masse. E dire che la CGIL ha un segretario nella Polizia di Stato che avrebbe potuto erudirlo nel merito. Con noi la Politica non c’entra nulla, finiamola con il tirarci da una o dall’altra parte, non fa bene alla democrazia del paese. La Polizia di Stato è una Istituzione dello Stato che non agisce secondo di chi governa. Le regole sono state scritte da governi di sinistra e da quelli di destra, questo non significa appartenere a l’uno o all’altro schieramento. L’Istituzione Polizia di Stato è al servizio dei cittadini, noi giuriamo fedeltà allo Stato, nessuno lo dimentichi cercando di trascinarci con dolo o meno nelle diatribe politiche, queste non ci appartengono.