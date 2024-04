Ladri in azione ad Aragona. Ignoti malviventi sono riusciti a fare irruzione, probabilmente utilizzando la famosa “chiave bulgara”, nell’appartamento di proprietà di un pensionato. Una volta dentro hanno rovistato dappertutto prima di ripulire la casa. Portati via monili e preziosi d’oro. Il bottino è ancora in corso di quantificazione ma ammonterebbe a migliaia di euro.

A fare la scoperta è stato il 74enne a cui non è rimasto altro che recarsi dai carabinieri e denunciare il furto. Ad agire un gruppo di persone specializzate. Dopo aver svaligiato l’abitazione i malviventi sono fuggiti senza lasciare, almeno apparentemente, tracce. Al via le indagini per risalire all’identità dei ladri.