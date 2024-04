L’ufficio Demografico del Comune di Campobello di Licata ha rivelato i dati Cei – Carta identità elettronica, relativi alla pima metà di marzo scorso.

Eccoli: accertamento entrate: 12 mila euro;

riscossioni disponibili: euro 5.040,55; riscossioni dell’atto odierno: euro 854,55; residui da conservare: euro 6.105,15.

L’atto trasmesso al dirigente degli Affari finanziari, Antonio Fortunato Pitrola.

Reso noto anche il report della Polizia municipale sulle riscossioni dei proventi per sanzioni al codice della strada, da gennaio e marzo passati:

accertamento: 306,50 euro; riscossioni effettuate e da effettuare, rispettivamente: zero euro e 306,50 euro;

riscossione con atto presente: zero euro.

Giovanni Blanda