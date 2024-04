Si terrà venerdì 3 maggio a Catania il convegno organizzato dalla Federazione nazionale delle rivendite agrarie Compag sul tema “IL GRANO DURO IN SICILIA, tra storia, mercato e cambiamento climatico”. Inizierà alle ore 10:00 nella Sala Conferenze del Palazzo della Regione Sicilia, in via Beato Bernardo 5.

La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico, previa registrazione su https://www.eventbrite.it/e/il-grano-duro-in-sicilia-tickets-872456881017