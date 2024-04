Scontro frontale sulla statale Palermo-Agrigento nei pressi di Vicari. L’incidente tra una furgone Volkswagen Caddy con quattro persone a bordo e una Peugeot 308 con due automobilisti a bordo. Nell’impatto la vettura è finita nella scarpata.

Gravi le condizioni dei due automobilisti soccorsi dai sanitari del 118 che hanno inviato diverse ambulanze. Complessivamente i feriti sono sei. Due in codice rosso di 23 anni di Villafrati e 23 anni di Enna sono stati portati in ospedale al Civico a Palermo; altri due di 19 anni di Agrigento e 19 anni di Raffadali in codice giallo al Policlinico. I rilievi sono eseguiti dai carabinieri. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre gli automobilisti rimasti incastrati nella vettura finita nella scarpata.