Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta, ha confermato l’associazione già disposta dal giudice di pace nei confronti di Benito Infurnari, 84 anni, ex commissario straordinario della provincia. L’accusa era di lesioni personali colpose.

La vicenda risale al 2014 e scaturisce dalle denunce di un (all’epoca) minorenne, rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 68, in territorio di Porto Empedocle. La contestazione all’ex commissario straordinario era quella di “non aver messo in sicurezza la strada”. L’assoluzione arriva con la formula “perché il fatto non sussiste”.