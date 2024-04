Piu’ di 10mila alunni di istituti comprensivi di 450 città d’Italia, visiteranno oggi, la Scala dei Turchi di Realmonte, in Cody Trip, ossia on line. La gita scolastica virtuale,compiere un viaggio i cui temi sono ben sintetizzati nel titolo del progetto che è valso alla città il riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura 2025: “Il sé, l’altro e la natura. Relazioni e trasformazioni culturali”. Il progetto è organizzato da DIGIT srl, spinoff dell’Università di Urbino, in collaborazione con l’Università di Urbino e con Giunti Scuola. Questa particolare edizione di CodyTrip è concepita per coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado, utilizzando linguaggi accessibili fin dalla scuola primaria, ma approfondendo temi di forte interesse anche per la secondaria di secondo grado. Il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, accompagnata dal prof. Alessandro Bogliolo dell’Università di Urbino, ha fatto da cicerone in collegamento con i ragazzi dalla marna bianca della Scala.

“Un’ottima opportunità per far conoscere ai ragazzi – che oltre ad essere il presente sono il futuro della nostra terra- la Meravigliosa “Marna bianca”.La Scala dei Turchi, che, recentemente, è stata inserita nell’elenco dei Geositi più importanti al Mondo, oltre ad essere candidato a diventare bene UNESCO, è stara raggiunta dalle scuole di tutt’Italia che hanno avuto anche la possibilità di interagire con noi. Questa è la crescita che vogliamo per il nostro territorio, dove al centro ci sono le nuove generazioni, alle quali consegneremo il Futuro, dichiara il sindaco Sabrina Lattuca-con l’auspicio che possano, sempre più numerosi, venirci a trovare in presenza.

“Visiteremo oltre alla Scala dei Turchi, altri siti e la famosissima zona archeologica della Valle dei Templi-spiega il prof. Alessandro Bogliolo- patrimonio UNESCO . Faremo esperimenti interattivi in diretta, giocheremo con il coding, passeggeremo senza meta, il CodyTrip non sostituisce le gite tradizionali, ma offre opportunità didattiche e culturali a distanza, ispirate al modello dei viaggi di istruzione, che possono essere liberamente usate da scuole e insegnanti per espandere l’offerta formativa. L’uso appropriato di tecnologie digitali ci consente di spingerci ben oltre i limiti di una normale gita”.