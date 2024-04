Una tragedia dai contorni tutti da chiarire quella avvenuta in piazza Diaz, a Carlentini, nel Siracusano, dove un uomo e’ morto carbonizzato dentro la sua auto andata in fiamme. Secondo una prima ricostruzione, sulla scorta delle testimonianze di chi ha assistito al drammatico episodio, il conducente della macchina, un Land Rover, aveva da poco parcheggiato il veicolo e sarebbe rimasto dentro.

Per cause che sono al vaglio degli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, il mezzo e’ andato in fiamme e l’uomo non sarebbe riuscito a uscire in tempo. Le fiamme, in poco tempo, hanno avvolto la macchina e divorato il conducente prima dell’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Lentini, al cui centralino sono arrivate diverse richieste di soccorso. La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sulla vicenda.