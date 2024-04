Al via i lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale sito in via del Carabiniere che diventerà il nuovo “Museo dei Gessi e del Territorio” di Sant’Angelo Muxaro. Un progetto finanziato con fondi PNRR nell’ambito della M1C3 – “Attrattività del Borghi”. Gli interventi prevedono il rifacimento del tetto, della pavimentazione dei prospetti e l’adeguamento alle nuove norme igienico-sanitarie dei servizi igienici.

Una volta ultimati i lavori, nascerà quindi il secondo Museo nel Comune di Sant’Angelo Muxaro che parlerà del suo territorio e della sui conformazione geomorfologica. Un tassello in più per i visitatori del borgo che potranno godere, oltre che del Museo Archeologico con i suoi magnifici reperti, anche del museo naturalistico che esporrà cristalli meravigliosi e racconterà della terra senza l’uomo, dei meravigliosi paesaggi e soprattutto delle tante grotte naturali presenti a Sant’AngeloMuxaro.