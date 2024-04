Il Comitato paritetico Giustizia – Ministero delle Infrastrutture ha approvato la realizzazione di nuovi interventi in materia di edilizia penitenziaria per un valore complessivo di oltre 36 milioni di euro. In particolare, sono stati approvati lavori per 2.300.000 euro per l’efficientamento energetico della casa circondariale di Agrigento e 1.900.000 euro per l’adeguamento strutturale della casa circondariale di Sciacca, con la creazione di 20 nuovi posti detentivi.

“Sono orgoglioso del poderoso intervento del Governo Meloni sull’edilizia penitenziaria. Abbiamo ereditato una situazione disastrosa, con istituti fatiscenti ed un Corpo di Polizia ridotto allo stremo perché flagellato da turni massacranti e mancanza di dotazioni e risorse. Ogni giorno compiamo un piccolo passo nell’invertire la rotta per recuperare posti detentivi, garantire caserme dignitose ai nostri agenti di Polizia Penitenziaria, efficientare i nostri istituti e soprattutto metterli in sicurezza” dice Andrea Delmastro delle Vedove, sottosegretario di Stato alla Giustizia.

“Mentre la sinistra promuove provvedimenti svuotacarceri per far fronte al sovraffollamento carcerario, noi rispondiamo con la creazione di nuovi posti detentivi. Gli interventi adottati oggi dimostrano tutta l’attenzione del Governo Meloni alle esigenze di sicurezza degli italiani e ai bisogni strutturali della nostra città”, dice Raoul Russo, senatore di Fratelli d’Italia.