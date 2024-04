Il tribunale di Sciacca ha disposto l’assoluzione, perché il fatto non sussiste, nei confronti di un 59enne di Ribera dal reato di maltrattamenti in famiglia. L’imputato, difeso dall’avvocato Giuseppe Tramuta, era finito a processo con l’accusa di aver aggredito più volte la moglie e, in una occasione, anche inseguita con un bastone in mano. La vicenda risale al periodo compreso tra il 2016 ed il 2019.

Decisive le dichiarazioni della persone offesa che, nel corso del dibattimento, ha ridimensionato le accuse nei confronti del marito. Per questo motivo il tribunale ha assolto l’imputato ma ha trasmesso gli atti in procura per quanto riguarda la posizione della moglie al fine di valutarne la genuinità delle dichiarazioni rese al processo.