Una padre che lotta per salvare la figlia malata di leucemia. Una storia di speranza e di disperazione, per un percorso infinito e un dolore che non passa mai. Giuseppe D’Amanti, di Paternò, è il papà di una meravigliosa ragazza di nome Denise D’Amanti, 28 anni, che da ormai 11 anni, esattamente dal 13 marzo del 2013 lotta contro un terribile male, la leucemia.

Da quel maledetto giorno Denise ha subìto diverse cure che hanno lasciato strascichi terribili, quali: l’intervento di protesi bilaterale alle anche, stravaso da chemioterapia in un arto, quattro trapianti di midollo e la terapia con cellule Car -T. Adesso si è arrivati ad un bivio: servono 800 mila euro per una speranza di cura, di salvezza. Una cifra impossibile da racimolare da solo, ed è per questo che Giuseppe ha chiesto aiuto attraverso una raccolta fondi (https://www.gofundme.com/f/salviamo-denise).

Le parole di Giuseppe

“In questi 11 anni, grazie all’immensa forza della mia bambina e al lavoro di meravigliosi medici ed infermieri, ha avuto 7 guarigioni seguite purtroppo da 7 ricadute. Durante i controlli a seguito dell’ultima ricaduta, nell’ottobre del 2023, in un centro molto importante in Italia e sotto le cure di un medico (considerato un luminare nel trattamento di questa malattia) le viene diagnosticata la ricaduta di leucemia extra midollare, mentre era in cura per la leucemia linfoblastica acuta, insomma questa mia povera creatura è stata molto sfortunata – racconta Giuseppe -. A seguito di questa diagnosi nel novembre 2023 il medico ci dà la notizia che non avremmo mai voluto ricevere e ci comunica che non c’è più nulla da fare, di rientrare a casa con una confezione di morfina e attendere la morte inevitabile che sarebbe sopraggiunta nel giro di qualche mese.

Da padre non ho potuto accettare questo verdetto e avvalendomi degli strumenti che la tecnologia ci mette oggi a disposizione, sono andato in giro per il globo interpellando tutti i più importanti centri al mondo nel trattamento di questa patologia, in un centro del nord Italia hanno riportato la malattia in remissione, ma che necessita di ulteriore trattamento a mezzo trapianto di midollo per consolidare questa condizione, ho riscontrato che in Italia questo trattamento non è possibile farlo, infatti nessuno dei centri più importanti ci ha dato disponibilità.

Tra i centri più all’avanguardia in assoluto vi sono quelli degli Stati Uniti o in Israele che mi hanno subito messo di fronte alla possibilità di accedere a cure innovative per consolidare e finalizzare la cura. Per tutto ciò che concerne le cure negli stati uniti o in Israele saranno necessari oltre 800 mila Dollari, una cifra che come potrete immaginare non è a disposizione dei comuni mortali come me, con tutto il mio impegno e dando fondo a tutti i risparmi non potrei coprire nemmeno la metà di questa cifra ed il senso di impotenza che deriva da questa situazione mi distrugge. L’unico modo che ho per coprire la maggior parte dei costi è lanciare questa campagna di raccolta affidandomi alla generosità di ognuno di voi, Vi prego non lasciateci soli”.

Chi è Denise D’Amati

Denise D’Amanti ha 28 anni si è diplomata durante la malattia in ragioneria e ha sempre avuto la voglia di fare qualcosa soprattutto per gli altri, ha fondato ed è presidente dell’associazione Beyond Arte & Cultura che si occupa da 4 anni di alcuni progetti da quello del promuovere e valorizzare gli Artisti locali a quello degli aiuti alimentari per le famiglie a basso reddito, infatti da oltre 2 anni.

L’associazione Beyond distribuisce aiuti alimentari a circa 1000 persone nella città di Paterno’, ha promosso diverse iniziative benefiche, come raccolta fondi per famiglie vittime dal covid 19, ha promosso diversi eventi di tipizzazione come socia ADMO (ass. donatori di midollo osseo) e ha in cantiere la realizzazione di rifugi protetti per donne vittime di violenza, Denise ha il desiderio di creare una struttura di reinserimento e orientamento ad una nuova vita alle donne ospiti dei rifugi.

Infine e non per ultimo l’Associazione Beyond è accreditata con l’UEPE del Tribunale di Catania , si tratta dell’ufficio esecuzione pene che permette a soggetti che hanno commesso un errore di commutare la pena inflitta in ore di lavoro socialmente utile evitando per esempio a dei giovani ragazzi di entrare a contatto con realtà poco raccomandabili dando di fatto la possibilità di redimersi, inoltre l’associazione Beyond da 4 anni ha attivo un numero dedicato all’orientamento di quelle famiglie che hanno un parete con malattia oncologica che si deve curare fuori dalla propria regione, il progetto di orientamento consiste ad indicare strutture/alloggi a costo zero o a basso costo nelle più note citta italiane. Ho voluto raccontarvi un pò delle cose belle che Denise ha organizzato nonostante il suo stato di salute.