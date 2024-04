Sarà inaugurato il 9 maggio alle ore 10 in contrada Gasena lungo il vecchio tracciato della strada statale 640 il Parco di Livatino.

A circa sedici mesi dalla Concessione dell’area da parte di ANAS Sicilia e dopo un susseguirsi di sacrifici, impegno, dedizione e anche di riconoscimenti, finalmente ci si avvia all’inaugurazione del ParcoLivatino, destinato non solo alla memoria di tutte le vittime di mafia, ma anche a momenti di raccoglimento e di preghiera.

“Pur tuttavia saranno necessari ulteriore impegno e ulteriori aiuti per il completamento di talune strutture che saranno a miglioramento e completamento del parco per l’ ottimale fruizione per quanti avranno il piacere di recarsi in un luogo che ha visto lo spargimento di sangue di un giovane magistrato vilmente ucciso dai sicari mafiosi. Se l’intento di costoro era di spegnere una luce hanno, invece, acceso una fiamma di speranza per un futuro migliore,” si legge in una nota a firma Alfonso Scanio Segretario Sezione Co.N.Al.Pa. Agrigento.